Эксперт рассказал, как вратарь в хоккее может противостоять голам в стиле «лакросс»

Заслуженный тренер РФ, бывший тренер молодежной и женской сборных России Юрий Новиков заявил, что хоккейным вратарям сложно противостоять голам в стиле «лакросс», им должны помогать остальные игроки.

«Во-первых, это проявление очень высокого мастерства игрока. Если это разрешено, то это вызов вратарю, чтобы он разбирал такие ситуации, — цитирует Новикова ТАСС. — Подобный момент для гола очень сложный, поскольку, как правило, вратарь играет на коленях, садится, не успевает переместиться, у него открыт ближний угол. Это интересная ситуация, потому что это разрешено, и, по моему мнению, это высшее мастерство Свечникова. Я понимаю, со стороны вратаря это унизительно, но мы исходим из того, что есть. Ну и, конечно, хочется обратиться к полевым игрокам, чтобы они эти моменты просчитывали, действовали на опережение, выставляли клюшку».

В ночь на 10 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» гол в стиле «лакросс» забил нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В октябре 2019 года Свечников стал первым игроком в истории НХЛ, который забил гол в таком стиле.