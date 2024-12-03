Эксперты назвали Капризова MVP первой четверти сезона НХЛ

Сегодня, 13:05
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ по версии ESPN.
«Кирилл был ракетным топливом для бурного старта «Уайлд», играя хорошо во всех аспектах и лидируя в лиге по очкам. В 24 играх разрыв между ним и следующим лучшим бомбардиром «Миннесоты» Мэттом Болди составлял 14 очков. Кирилл в первой четверти сезона был восхитительно доминирующим», — написано в статье журналиста ESPN Грега Вышински.
В активе Капризова 38 (15+23) очков в 23 матчах лиги. 27-летний хоккеист возглавляет гонку бомбардиров в НХЛ.