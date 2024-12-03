Эксперты назвали Капризова MVP первой четверти сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ по версии ESPN.

«Кирилл был ракетным топливом для бурного старта «Уайлд», играя хорошо во всех аспектах и лидируя в лиге по очкам. В 24 играх разрыв между ним и следующим лучшим бомбардиром «Миннесоты» Мэттом Болди составлял 14 очков. Кирилл в первой четверти сезона был восхитительно доминирующим», — написано в статье журналиста ESPN Грега Вышински.

В активе Капризова 38 (15+23) очков в 23 матчах лиги. 27-летний хоккеист возглавляет гонку бомбардиров в НХЛ.