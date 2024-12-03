Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:05

Эксперты назвали Капризова MVP первой четверти сезона НХЛ

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ по версии ESPN.

«Кирилл был ракетным топливом для бурного старта «Уайлд», играя хорошо во всех аспектах и лидируя в лиге по очкам. В 24 играх разрыв между ним и следующим лучшим бомбардиром «Миннесоты» Мэттом Болди составлял 14 очков. Кирилл в первой четверти сезона был восхитительно доминирующим», — написано в статье журналиста ESPN Грега Вышински.

В активе Капризова 38 (15+23) очков в 23 матчах лиги. 27-летний хоккеист возглавляет гонку бомбардиров в НХЛ.

Источник: ESPN
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Мичков — звезда овертаймов. За девять игр он забил в дополнительное время уже три раза
Российский новичок забил первый гол в НХЛ. А Капризов снова стал лучшим бомбардиром
Список лучших бомбардиров НХЛ на 1 декабря: Капризов единолично вышел на первое место
Панарин держит уровень, но у «Рейнджерс» трудные времена
Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль»
«Рейнджерс» победили «Монреаль», Панарин набрал два очка
Сегодня
Вчера
Неделя