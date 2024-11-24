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Сегодня, 23:38

Эллиотт Фридман: Капризов избежал серьезной травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Травма нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова не оказалась серьезной, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

«Новости о Кирилле Капризове положительные: серьезных повреждений нет. За ним будут наблюдать на протяжении нескольких дней», — написал Фридман в соцсети X.

Россиянин получил травму в матче против «Эдмонтона» (5:3). В одном из эпизодов форвард «Ойлерз» Дрейк Каджула применил силовой прием на Капризове, после чего 27-летний россиянин с трудом поднялся и ушел в раздевалку. В ночь на 24 ноября Капризов пропустил матч «Уайлд» с «Калгари» (3:4).

В текущем сезоне Капризов провел 19 матчей в НХЛ и набрал 34 (13+21) очка.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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