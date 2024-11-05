Эллиотт Фридман: «Следующий контракт Капризова будет в диапазоне Мэттьюса и Драйзайтля»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман считает, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.

«Мне кажется, что следующий контракт Капризова будет в диапазоне Мэттьюса и Драйзайтля (свыше 13 миллионов долларов) — я действительно в это верю. Думаю, что этот парень станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге, потому что «Уайлд» знают, что если он выйдет на рынок, все будут за ним гнаться, и это очень важно для франшизы. Кирилл — самый опасный игрок команды. Они с радостью заплатят огромную сумму, потому что знают, что он того стоит», — сказал Фридман на подкасте 32 Thoughts.

В нынешнем сезоне Капризов забросил 7 шайб и отдал 14 голевых передач в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ. По итогам октября 27-летний россиянин был признан третьей звездой месяца, а в начале ноября возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ.