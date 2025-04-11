Бовилье: «Буду вечно благодарен за то, что Овечкин теперь мой одноклубник»

Нападающий «Вашингтона» Энтони Бовилье поздравил одноклубника Александра Овечкина со снайперским рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ. Во время игры с «Каролиной» в социальных сетях «Кэпиталз» было обпубликовано видео с обращениями игроков к капитану команды.

«Честно говоря, это было таким благословением быть частью этого рекорда вместе с тобой, и, очевидно, играть против тебя никогда не было легко, и теперь, когда я называю тебя товарищем по команде, я буду вечно благодарен за это. Это так здорово быть частью этого», — сказал Бовилье.

Овечкин забил рекордный 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Айлендерс» (1:4), который прошел 6 апреля. оссиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

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