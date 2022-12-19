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Защитник сборной Белоруссии Еременко: «Каждый отдавался игре на сто процентов, из этого и сложился итоговый результат»

Алина Савинова
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Защитник сборной Белоруссии Владислав Еременко рассказал, за счет чего команда обыграла сборную России на Кубке Первого канала (5:4 Б).

«Выходили на матч, понимая, что предстоит играть против очень сильной сборной. Старались действовать по своей системе. Знали, что если будем играть правильно, будет хороший шанс победить. Наш вратарь Алексей Колосов был на высоте. Отмечу также, что заблокировали много бросков. Выделю самоотдачу всей команды — каждый отдавался игре на сто процентов, из этого и сложился итоговый результат. Считаю, могли выигрывать и в основное время.

По своей игре в целом доволен. Были хорошие моменты. Также были ситуации, в которых мог сыграть лучше. Всегда хочется большего, но в целом есть удовлетворение. Команда победила — это самое главное», — приводит Metaratings.ru слова Еременко.

Кубок Первого канала по хоккею прошел с 15 по 18 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-sbornoy-belorussii-eryemenko-mogli-vyigryvat-u-rossii-i-v-osnovnoe-vremya-1442347/
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
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