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НХЛ

Сегодня, 08:18

Эрик Карлссон стал вторым защитником «Сан-Хосе» в истории, который преодолел отметку в 70 очков за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:4).

Таким образом, в нынешнем сезоне 32-летний швед набрал уже 70 (17+53) очков.

Он стал лишь вторым защитником в истории «Шаркс», который достигал этой отметки.

Ранее подобное удавалось только Бренту Бернсу, который трижды преодолевал отметку в 70 очков: 83 очка в сезоне-2018/19, 76 очков в сезоне-2016/17 и 75 — в сезоне-2015/16.

Напомним, что перед началом нынешнего сезона «Сан-Хосе» обменял Бернса в «Каролину».

Брент Бернс
Эрик Карлссон
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
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