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Сегодня, 11:22

Линдрос: «Овечкин может побить рекорд Гретцки к концу февраля»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Бывший нападающий «Филадельфии» Эрик Линдрос считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд НХЛ по голам уже в этом году.

«Может быть, тот самый год настал. Не знаю, возможно, он сможет это сделать к концу февраля», — цитирует Линдроса пресс-служба НХЛ.

В 14 матчах сезона Овечкин набрал 18 (10+8) очков.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин празднует гол в&nbsp;матче против &laquo;Сент-Луиса&raquo; (8:1) 10&nbsp;ноября 2024 года. «Овечкин танцевал после финальной сирены». В Америке уже считают дни до падения рекорда Гретцки

Всего за карьеру 39-летний россиянин забросил 863 шайбы. В списке лучших снайперов в истории НХЛ он занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Эрик Линдрос
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