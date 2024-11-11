Линдрос: «Овечкин может побить рекорд Гретцки к концу февраля»

Бывший нападающий «Филадельфии» Эрик Линдрос считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд НХЛ по голам уже в этом году.

«Может быть, тот самый год настал. Не знаю, возможно, он сможет это сделать к концу февраля», — цитирует Линдроса пресс-служба НХЛ.

В 14 матчах сезона Овечкин набрал 18 (10+8) очков.

Всего за карьеру 39-летний россиянин забросил 863 шайбы. В списке лучших снайперов в истории НХЛ он занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.