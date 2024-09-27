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Сегодня, 09:50

Эрссон — об игре Мичкова за «Филадельфию»: «Он очень уверен в себе»

Алина Савинова
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Вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон поделился мнением об игре российского нападающего «Флайерз» Матвея Мичкова.

«Он очень уверен в себе, это определенно видно. Он не боится пробовать что-то новое и делать неожиданные вещи», — приводит NBC Sports Philadelphia слова Эрссона.

В пятницу, 27 сентября, «Филадельфия» обыграла «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ. Мичков отметился голом и результативной передачей в этой встрече. Таким образом, на счету 19-летнего нападающего уже 4 (1+3) очка в предсезонке.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с Мичковым. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

Источник: NBC Sports Philadelphia
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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