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НХЛ

Сегодня, 21:20

Есмантович заявил, что НХЛ не предоставила ЦСКА контракт Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24

Виктория Кравченко
Игорь Есмантович.
Фото Известия
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что НХЛ не предоставляла клубу информацию по контракту Ивана Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

«Рукописного контракта у Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт. Поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле», — цитирует Есмантовича ТАСС.

3 июля Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующее соглашение с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

В субботу КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова, 26-летний голкипер заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Источник: https://tass.ru/sport/18226109
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Филадельфия Флайерз
Игорь Есмантович
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