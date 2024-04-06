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Сегодня, 12:35

ESPN: Бобровский в топ-3 претендентов на награду «Везина Трофи»

Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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ESPN на своем сайте опубликовала рейтинг главных претендентов на приз «Везина Трофи». Награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

По версии издания, главным претендентом на приз является Коннор Хеллибак из «Виннипега». В текущем сезоне американец сыграл 56 матчей, в которых одержал 33 победы. Также 4 раза он сыграл на ноль.

Вторым в рейтинге идет российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. 35-летний хоккеист провел 55 игр и одержал 34 победы. У россиянина 5 «сухарей».

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко находится на третьем месте. У него 49 матчей и 34 победы. Американец 5 раз сыграл на ноль.

Действующим обладателем награды «Везина Трофи» является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк.

Источник: ESPN
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
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