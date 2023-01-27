Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:38

ESPN снял документальный фильм об Александре Овечкине

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Телеканал ESPN снял документальный фильм о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине, написал в Twitter эксперт и бывший хоккеист Кевин Уикс.

Премьера фильма под названием «GR8TNESS» состоится 4 февраля. В этот день также пройдет Матч всех звезд НХЛ.

Напомним, что событие пройдет 4 февраля 2023 года в городе Санрайз, на домашней арене клуба НХЛ «Флорида Пантерз».

Традиционно Матчи звезд состоят из двух частей: конкурсов мастерства в первый день и турнир в формате 3х3 между командами дивизионов — во второй.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 32 шайбы и 22 результативные передачи.

Александр Овечкин
НХЛ
0
Читайте также
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
В ИИХФ назвали Овечкина машиной после гола в ворота «Питтсбурга»
Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по голам в домашних матчах
Овечкин снова забил! «Вашингтон» обыграл самого принципиального соперника
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Питтсбург». Овечкин забросил одну шайбу
Овечкин перед матчем с «Питтсбургом» поприветствовал Летанга. Канадец недавно перенес второй инсульт
Материалы сюжета: Матч звезд НХЛ 2023: составы команд и девять россиян во Флориде
Барков заменит травмированного Мэттьюс на Матче всех звезд НХЛ
Русского форварда оценили в НХЛ с первого сезона. Дали контракт в пять раз больше действующего
Кучеров выдал суперматч! Поучаствовал в трех голах, а его команда обыграла лидера
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Болельщики бросили на лед свитер «Тампы» с фамилией Василевского
«Вашингтон» без Овечкина уничтожили в Вегасе. Александр пропустил матч из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ, матчи 28 января: «Рейнджерс» встретятся с «Вегасом», «Ванкувер» — «Коламбус»