ESPN включил пять российских хоккеистов в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ

Пять российских хоккеистов попали в топ лучших свободных агентов НХЛ по версии ESPN.

В категорию «влиятельные игроки, которую могут играть ключевую роль в команде» попали защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко. Кроме того, в ней оказался и защитник Владислав Гавриков, но агент игрока ранее сообщил, что он подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».

В категорию «игроки, на которых можно рассчитывать» попал форвард Иван Барбашев, а в категории «взлет или провал» оказались голкипер Семен Варламов и нападающий Евгений Дадонов.