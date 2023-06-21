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Сегодня, 19:05

ESPN включил пять российских хоккеистов в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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Пять российских хоккеистов попали в топ лучших свободных агентов НХЛ по версии ESPN.

В категорию «влиятельные игроки, которую могут играть ключевую роль в команде» попали защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко. Кроме того, в ней оказался и защитник Владислав Гавриков, но агент игрока ранее сообщил, что он подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».

В категорию «игроки, на которых можно рассчитывать» попал форвард Иван Барбашев, а в категории «взлет или провал» оказались голкипер Семен Варламов и нападающий Евгений Дадонов.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Владислав Гавриков
Дмитрий Орлов
Евгений Дадонов
Иван Барбашев
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
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