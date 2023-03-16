16 марта, 08:42
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон пошутил о результативности команды в отсутствие нападающего Кирилла Капризова.
Россиянин пропустил три последних матча «Уайлд» из-за травмы, без него команда забросила 17 шайб.
«Ну и кому нужен ваш Капризов, верно?» — приводит журналист Джо Смит слова Эвасона после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (8:5).
Капризов получил травму нижней части тела 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:2), 25-летний хоккеист пропустит около месяца.