Главный тренер «Миннесоты» — о результативности команды без Капризова: «Ну и кому нужен ваш Кирилл?»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон пошутил о результативности команды в отсутствие нападающего Кирилла Капризова.

Россиянин пропустил три последних матча «Уайлд» из-за травмы, без него команда забросила 17 шайб.

«Ну и кому нужен ваш Капризов, верно?» — приводит журналист Джо Смит слова Эвасона после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (8:5).

Капризов получил травму нижней части тела 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:2), 25-летний хоккеист пропустит около месяца.