Артюхин: «Наверняка Малкин и Овечкин хотели бы закончить карьеру в родных клубах»

Бывший игрок ЦСКА и СКА Евгений Артюхин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в КХЛ.

«Конечно, в таком возрасте уже приходится постоянно находить мотивацию, чтобы продолжать играть на таком уровне. Если пока так прет у ребят, то надо продолжать играть, зачем возвращаться? Но хоккей с каждым годом меняется, скорости растут, сложно сказать, что будет через год. Все от них зависит, когда они хотят закончить. Наверняка Женя с Сашей хотели бы закончить в родных клубах для себя на хорошей ноте. Главное — без травм! Пусть продолжают как можно дольше играть на таком уровне и продолжают радовать не только нас своей игрой, но и североамериканских болельщиков», — приводит слова Артюхина Legalbet.

В сезоне-2025/26 на счету 39-летнего Малкина 19 (3+16) очков в 14 матчах, 40-летний Овечкин в 12 матчах набрал 7 (2+5) очков.