Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:03

Артюхин: «У Овечкина и Кузнецова все наладится, надо просто набраться терпения»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказал мнение об игре нападающих «Вашингтона» Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.

«Тяжело судить со стороны, надо знать внутреннюю кухню — может, в команде есть какие-то моменты. Но, конечно, от Кузнецова ждут большего, и он тоже это прекрасно понимает. И мы все хотим, чтобы Овечкин забил, у него сейчас безголевая серия. У всех бывают спады. Думаю, у них все наладится. Надо просто набраться терпения и меньше на этом заострять внимание», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Кузнецов не набирает очки четыре матча подряд, а Овечкин продлил свою антирекордную безголевую серию до 14 игр.

Источник: РБ Спорт
Александр Овечкин
Евгений Артюхин
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Терещенко: «Овечкин не старается переквалифицироваться в распасовщика»

Буцаев: «Когда Гретцки приближался к рекорду Хоу, у него была такая же ситуация, как и у Овечкина»