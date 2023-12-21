Артюхин: «У Овечкина и Кузнецова все наладится, надо просто набраться терпения»

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказал мнение об игре нападающих «Вашингтона» Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.

«Тяжело судить со стороны, надо знать внутреннюю кухню — может, в команде есть какие-то моменты. Но, конечно, от Кузнецова ждут большего, и он тоже это прекрасно понимает. И мы все хотим, чтобы Овечкин забил, у него сейчас безголевая серия. У всех бывают спады. Думаю, у них все наладится. Надо просто набраться терпения и меньше на этом заострять внимание», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Кузнецов не набирает очки четыре матча подряд, а Овечкин продлил свою антирекордную безголевую серию до 14 игр.