Кузнецов: «Таких, как Овечкин, уже не будет, у него есть что-то свое от Бога»

Форвард СКА Евгений Кузнецов прокомментировал достижения своего бывшего партнера по «Вашингтону» Александра Овечкина.

«Он такой один и больше таких не будет. На его место невозможно прийти. Есть ребята, кто в порядке: Кучер, Панара. Мне кажется, наши русские игроки славятся тем, что они не одинаковые. У каждого своя изюминка. Но таких, как Саша, уже не будет, я думаю. У него есть что-то свое от Бога. Через трудолюбие вылез. Просто наслаждение получаешь, смотря на его игру», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

24 октября 39-летний россиянин забросил свою вторую шайбу в текущем сезоне в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Всего в активе Овечкина сейчас 5 (2+3) очков в 6 играх.

За всю карьеру в НХЛ на счету Овечкина 855 шайб. Он на 39 голов отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки.