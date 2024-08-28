Кузнецов: «Надеюсь, Оеечкин побьет рекорд Гретцки уже в предстоящем сезоне»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «Известиям» выразил надежду, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в ближайшем сезоне.

— Александр Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, в предстоящем сезоне он успеет превзойти его по голам в НХЛ?

— Да-да! Я думаю, что да. Надеюсь на это. Чтобы он уже не мучился в следующем году (смеется).

Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).