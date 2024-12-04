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4 декабря, 23:30

Кузнецов: «Свечников — американец, у него из русского только паспорт»

Алина Савинова
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил по поводу бывшего партнера по «Каролине» Андрея Свечникова. По его мнению, 24-летний хоккеист больше похож на американца, чем на русского.

«Свечников американец, он вообще не русский, кажется. У него из русского только паспорт (смеется). Сейчас обидится», — сказал Кузнецов в интервью на официальном видеоканале СКА «ВКонтакте».

Также форвард предположил, почему «Каролина» больше всех выбрала российских игроков на прошедшем драфте НХЛ.

«Драфтуют они русских, мне кажется, из-за того, что их не нужно воспитывать и вкладывать в них что-то. Они в России играют, кто-то выстрелил, потом в НХЛ приезжают и играют», — добавил Кузнецов.

Свечников в 2016 году вместе с матерью переехал в Маскигон, где в местной команде начал свою юниорскую карьеру. Позже он выступал за канадский клуб «Барри Кольтс». На драфте НХЛ 2018 года россиянин был выбран «Каролиной» в первом раунде под общим 2-м номером и в этом же году дебютировал за «Харрикейнз» в североамериканской лиге. Всего нападающий провел 431 матч в НХЛ, набрав 334 (139+195) очка.

Андрей Свечников
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
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