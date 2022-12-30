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Сегодня, 13:50

Кузнецов — об ошибке в овертайме матча против «Оттавы»: «Только мертвые не ошибаются, верно?»

Алина Савинова
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов взял на себя ответственность за поражение команды от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ).

«Там был момент ожидания, попытка избежать того, что хотел сделать этот парень. Но он просто идеально попал клюшкой по шайбе. Так что да, я допустил ошибку. Но только мертвые не совершают ошибок, верно? К сожалению, это произошло. Я беру ответственность на себя», — приводит NBS Sports Capitals слова Кузнецова.

В этой встрече россиянин отметился одной заброшенной шайбой.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Востока, набрав 45 очков в 38 играх.

Источник: https://www.nbcsports.com/washington/capitals/capitals-look-flush-mistakes-move-quickly-after-ot-loss-senators
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