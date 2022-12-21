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Сегодня, 04:30

Малкин догнал Федорова по числу очков в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Малкин набрал 1179-е очко в лиге и догнал по этому показателю другого россиянина, Сергея Федорова. Теперь они делят 53-е место в истории НХЛ по набранным очкам. У Малкина 455 шайб и 724 голевых передачи, у Федорова — 483 гола и 696 результативных пасов.

Рекорд по числу очков среди россиян в НХЛ принадлежит Александру Овечкину, у которого 1446 (800+646) результативных действий. Малкин и Федоров делят второе место в списке лучших бомбардиров лиги среди хоккеистов из России.

Евгений Малкин
Сергей Федоров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Малкин реализовал большинство в матче с «Рейнджерс» и забросил 11-ю шайбу в сезоне