Малкин догнал Федорова по числу очков в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Малкин набрал 1179-е очко в лиге и догнал по этому показателю другого россиянина, Сергея Федорова. Теперь они делят 53-е место в истории НХЛ по набранным очкам. У Малкина 455 шайб и 724 голевых передачи, у Федорова — 483 гола и 696 результативных пасов.

Рекорд по числу очков среди россиян в НХЛ принадлежит Александру Овечкину, у которого 1446 (800+646) результативных действий. Малкин и Федоров делят второе место в списке лучших бомбардиров лиги среди хоккеистов из России.