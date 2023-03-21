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Сегодня, 08:59

Евгений Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Малкин (слева).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (1:2). Теперь у россиянина 1219 (468+750) очков в лиге, он делит 44-ю строчку с Жаном Беливо (507+712).

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, который набрал 2857 (894+1963) очков за карьеру. Лучший из россиян в этом списке — Александр Овечкин, занимающий 16-е место с 1478 (819+659) очками.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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