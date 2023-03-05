Малкин: «Флорида» играла немного жестче. Они были лучше нас»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Флориды» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» играла немного жестче, они были лучше, это точно. Нам нужно вернуться домой и снова начать победную серию. У нас отличная команда. Мы обменяли пару ребят, но я думаю, что наша команда может обыграть любого», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло на своей странице в Twitter.

«Питтсбург» с 71 очком занимает восьмое место в Восточной конференции. Следюущий матч команда проведет в ночь на 8 марта против «Коламбуса».