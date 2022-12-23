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Сегодня, 09:45

Малкин взял на себя вину за поражение «Питтсбурга» в матче с «Каролиной»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин взял на себя вину за поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:4 ОТ).

«Гол в овертайме? Это моя вина, сто процентов. Я пытался поймать Джейккоба Слэвина за сеткой и немного потерял преимущество. Они убежали в контратаку три в два и отлично ее разыграли. Просто мне нужно было оставаться боле сконцентрированным. Может быть не нужно было заходить за сетку. Тяжелый урок для меня. В следующий раз буду играть лучше», — приводит слова Малкина Triblive.

36-летний форвард в матче с «Каролиной» прервал свою девятиматчевую результативную серию, в которой набрал 13 (3+10) очков.

«Питтсбург» с 43 очками в 33 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Triblive
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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