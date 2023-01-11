Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:32

Малкин — о матче с «Ванкувером»: «Все в «Питтсбурге» верили, что мы сможем отыграться»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после победы над «Ванкувером» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пингвины» уступали 3:0 уже в первом тайме, но смогли отыграться. В этом матче Малкин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«На скамейке запасных мы все верили, что можем отыграться. Это наш настрой в качестве команды. Мы одержали отличную победу. Парни поддерживали друг друга», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока» регулярного чемпионата НХЛ.

В этом сезоне 36-летний Малкин набрал 39 (14+25) очков в 40 матчах.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков
Foreign Policy узнал о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Тампы» Пол восхитился игрой Кучерова в матче с «Коламбусом»

Инсайдер НХЛ сообщил, что «Филадельфии» поступают предложения по обмену российского защитника Проворова