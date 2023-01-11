Малкин — о матче с «Ванкувером»: «Все в «Питтсбурге» верили, что мы сможем отыграться»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после победы над «Ванкувером» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пингвины» уступали 3:0 уже в первом тайме, но смогли отыграться. В этом матче Малкин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«На скамейке запасных мы все верили, что можем отыграться. Это наш настрой в качестве команды. Мы одержали отличную победу. Парни поддерживали друг друга», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока» регулярного чемпионата НХЛ.

В этом сезоне 36-летний Малкин набрал 39 (14+25) очков в 40 матчах.