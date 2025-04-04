Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

4 апреля, 17:00

Плющенко — о погоне Овечкина: «Саня заезжал ко мне, я его настроил — и он сейчас прет!»

Дарик Агаларов
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я не просто слежу, мы с ним созваниваемся, поддерживаю его. Осталось три шайбы. Думаю, он сто процентов побьет рекорд и с запасом вырвется вперед. Весь мир верит, что он побьет рекорд в этом сезоне. Результативность в 39 лет? Саня просто заезжал ко мне домой, мы с ним нормально посидели, пообщались, я его настроил, и он сейчас прет! Естественно, это шутка. Но мы действительно отдыхали семьями: и дети, и жены были. Он уникальный спортсмен. Легенда! Саша поставил себе цель, задачу. Я очень рад, что у него все получается и обязательно еще получится!» — сказал Плющенко «СЭ».

Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Плющенко с&nbsp;сыном Александром.«Овечкин заезжал ко мне, я его настроил — это сейчас прет». Плющенко — о главном хоккейном рекорде

Плющенко также считает, что Овечкин сейчас главный спортсмен в мире.

«Он номер один не в России, а в мире. Бьет сумасшедшие рекорды. И в 40 лет можно работать. Например, я на Олимпиаде выступал в 31 год. Все тогда говорили, что это невозможно, ведь у меня столько было операций. Все можно, если человек сильный. Если он поставил перед собой цель, нужно идти к ней, доказывать и пахать. У Саши есть такой внутренний стержень. Он очень крепкий парень», — добавил Плющенко.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить две шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
3
Александр Овечкин
Евгений Плющенко
Читайте также
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Овечкин может принять участие в матчах медиахоккея в России
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
В Госдуме РФ назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и с гимном на Играх-2026
Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя