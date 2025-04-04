Плющенко — о погоне Овечкина: «Саня заезжал ко мне, я его настроил — и он сейчас прет!»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я не просто слежу, мы с ним созваниваемся, поддерживаю его. Осталось три шайбы. Думаю, он сто процентов побьет рекорд и с запасом вырвется вперед. Весь мир верит, что он побьет рекорд в этом сезоне. Результативность в 39 лет? Саня просто заезжал ко мне домой, мы с ним нормально посидели, пообщались, я его настроил, и он сейчас прет! Естественно, это шутка. Но мы действительно отдыхали семьями: и дети, и жены были. Он уникальный спортсмен. Легенда! Саша поставил себе цель, задачу. Я очень рад, что у него все получается и обязательно еще получится!» — сказал Плющенко «СЭ».

Плющенко также считает, что Овечкин сейчас главный спортсмен в мире.

«Он номер один не в России, а в мире. Бьет сумасшедшие рекорды. И в 40 лет можно работать. Например, я на Олимпиаде выступал в 31 год. Все тогда говорили, что это невозможно, ведь у меня столько было операций. Все можно, если человек сильный. Если он поставил перед собой цель, нужно идти к ней, доказывать и пахать. У Саши есть такой внутренний стержень. Он очень крепкий парень», — добавил Плющенко.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить две шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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