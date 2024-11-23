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Сегодня, 01:28

Медведева — об Овечкине: «Настоящий пример для миллионов людей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, получившего травму.

«Здоровья! Я уверена, что ты вернешься еще сильнее! Настоящий пример для миллионов людей!» — написала Медведева в социальной сети.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Каждый чувствует это разочарование». «Вашингтон» переживает травму Овечкина

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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Евгения Медведева

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