Медведева — об Овечкине: «Настоящий пример для миллионов людей»

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, получившего травму.

«Здоровья! Я уверена, что ты вернешься еще сильнее! Настоящий пример для миллионов людей!» — написала Медведева в социальной сети.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.