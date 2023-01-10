Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

10 января, 23:46

Евсеев отказался назвать Овечкина величайшим хоккеистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил вероятность того, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«А как же не следить за этой гонкой можно? К тому же, вы все пишите, поэтому мы все и знаем. Слежу, конечно. Я вот считаю, что Овечкин догонит Гретцки. Можно ли назвать Овечкина величайшим хоккеистом за всю историю? Ух, такими словами я бы бросаться не стал. Это все-таки громко звучит. К тому же, я то чего? Я по футболу больше. Вот в моей команде все, как Овечкин, все мастеровитые», — приводит слова Евсеева «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 42 матчах НХЛ. На счету россиянина 809 голов в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/evseev-otkazalsya-nazvat-ovechkina-velichayshim-khokkeistom
Александр Овечкин
Вадим Евсеев
Хоккей
НХЛ
1
4
Читайте также
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его подключили к ИВЛ
Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026
Экс-советник Пентагона рассказал о сорванном РФ тайном плане США в Донбассе
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса». Овечкин не набрал очков
Овечкин установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян
Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу». Тренин забросил одну шайбу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ, 11 января: «Рейнджерс» сыграет с «Миннесотой», «Питтсбург» — «Ванкувер» и другие матчи

Крикунов: «У Овечкина отменное здоровье. Если оно не подведет, то он опередит Гретцки»