Фанаты выбрали Георгиева и Бобровского для участия в Матче звезд НХЛ

Российские голкиперы Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей Бобровский («Флорида) примут участие в матче звезд НХЛ-2024, сообщается на сайте лиги.

Россияне стали победителями в голосовании среди болельщиков. Также фанаты выбрали защитника «Колорадо» Кайла Макара, голкипера «Бостона» Джереми Суэймона и нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

5 января НХЛ опубликовала список из 32 хоккеистов, которые примут участие в матче звезд. Среди россиян в него попали вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и форварды Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).