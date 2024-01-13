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Сегодня, 22:22

Фанаты выбрали Георгиева и Бобровского для участия в Матче звезд НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
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Российские голкиперы Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей Бобровский («Флорида) примут участие в матче звезд НХЛ-2024, сообщается на сайте лиги.

Россияне стали победителями в голосовании среди болельщиков. Также фанаты выбрали защитника «Колорадо» Кайла Макара, голкипера «Бостона» Джереми Суэймона и нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

5 января НХЛ опубликовала список из 32 хоккеистов, которые примут участие в матче звезд. Среди россиян в него попали вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и форварды Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Александр Георгиев
Леон Драйзайтль
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
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