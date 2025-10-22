Фантилли обошел Жердева по количеству голов в возрасте до 22 лет за «Коламбус»

Нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (5:1).

Этот гол стал его 45-м в карьере за клуб. Фантилли вышел на четвертое место в истории команды по этому показателю среди игроков до 22 лет.

21-летний канадец обошел российского нападающего Николая Жердева, который забросил 44 шайбы за «Блю Джекетс». Рекордсменом остается Рик Нэш с 89 голами за клуб.

В текущем сезоне Фантилли набрал 5 (2+3) очков в шести играх.

«Коламбус» набрал шесть очков и занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ.