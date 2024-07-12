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Сегодня, 16:43

Фазель считает, что Мичков стоит миллион долларов

Виктория Кравченко
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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оценил ценовую стоимость Матвея Мичкова, который перешел из СКА в «Филадельфию».

— В СМИ писали о компенсации СКА в миллион долларов от «Филадельфии» за Матвея Мичкова. Возможно ли, что клубы КХЛ и НХЛ будут осуществлять трансферы по футбольному принципу, напрямую?

— Как вы знаете, внутри НХЛ нет денежных компенсаций. Они используют только обмены игроков и драфт-пики. С европейскими лигами существуют договоренности о фиксированной компенсации за игрока. С КХЛ такого договора у НХЛ нет. В случае, если такой договор появится, НХЛ обязательно будет ему следовать. Если они захотят получить игрока до истечения контракта, они могут заключить дополнительную сделку.

— На ваш взгляд, Мичков стоит миллион долларов?

— Да, конечно, — цитирует Фазеля Sport24.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании трехлетнего контракта новичка с 19-летним россиянином. Форвард был задрафтован «Флайерз» в 2023 году в первом раунде под общим 7-м номером.

Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий провел 49 матчей, в которых набрал 41 (19+22) очко.

Больше 12 миллионов для русского суперталанта. Сколько Мичков может заработать в «Филадельфии»?

Источник: Sport24
Матвей Мичков
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
Рене Фазель
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