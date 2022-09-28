Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.

— Следите ли за россиянами в НХЛ?

— Да, я обожаю НХЛ. Думаю, для российских хоккеистов прошлый сезон получился очень и очень хорошим. Смотрю так много игр, как только возможно. Причем не только НХЛ, но и европейские чемпионаты. Я большой фанат!

— Скоро старт сезона в НХЛ. Овечкин продолжит гонку за рекордом Гретцки. Как считаете, ему это удастся?

— Уверен, что да! Овечкин — легенда! Конечно, все будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Вы знаете, что все зависит и от здоровья! Особенно в таком возрасте. Надеюсь, это случится. Побить рекорд Гретцки будет фантастическим достижением для Овечкина. У него есть все шансы. Ему стоит еще пару лет поиграть. И он точно это сделает!

На счету 37-летнего Овечкина 780 шайб в НХЛ. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).