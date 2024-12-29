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Сегодня, 13:14

Фазель уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в НХЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин точно побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Шансы побить рекорд у него отличные. Кто знает, сделает ли он это в нынешнем сезоне или в следующем — это хороший вопрос для букмекеров. Лично я считаю, что он побьет рекорд, а когда это произойдет — не так важно. Главное — это сделать», — приводит слова Фазеля ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
Рене Фазель
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