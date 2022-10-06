Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:03

Федерация хоккея Квебека отказалась сотрудничать с Федерацией хоккея Канады

Иван Шитик
Корреспондент

Федерация хоккея Квебека приняла резолюцию о недоверии к Федерации хоккея Канады и заявила, что приостанавливает все переводы регистрационных сборов, обычно уплачиваемых в национальную организацию, сообщает Sportsnet.

Ранее стало известно, что основные спонсоры Федерации хоккея Канады также приостановили спонсирование федерации.

В последние несколько месяцев вскрылись две истории, связанные с молодежными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты сборной Канады, как следует из полицейских отчетов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины.

Эти факты долгое время скрывались руководством национальной федерации (Hockey Canada), так что теперь проводится масштабная полицейская проверка, в ходе которой должны установить всех виновных.

Хоккеисты сборной Канады оказались замешаны в&nbsp;секс-скандалах. Канадский хоккей сотрясают секс-скандалы. Три истории и один суд только за последний месяц

2
Читайте также
Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию
Джокович заговорил на русском! Братский поступок в Астане
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Сиэтле» рассчитывают, что 18-летний нападающий Райт проведет весь сезон в основном составе

Клуб юниорской лиги убрал из-под сводов арены свитер бывшей звезды НХЛ из-за скандала