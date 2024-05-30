Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:55

Канарейкин: «Нельзя уходить в сторону звезд и ждать положительного результата»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер клубов КХЛ Федор Канарейкин отметил, что у «Эдмонтона» есть дисбаланс в сторону звезд.

«Хоккей ведь командная игра. Должен быть баланс, нельзя уходить в сторону звезд и ждать положительного результата. На нашей истории мы видим, когда у нас был «Ак Барс», кого они только тогда не привезли. Должен быть баланс, распределение ролей, кто за что отвечает. Кто-то таскает рояль, кто-то забивает, кто-то в большинстве работает, а кто-то в меньшинстве. Это искусство создать команду так, чтобы не было дисбаланса в какую-то сторону», — цитирует Vprognoze.ru Канарейкина.

После четырех матчей в финальной серии Западной конференции «Даллас» — «Эдмонтон» счет равный — 2-2.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11757125-kanarejkin-v-hokkee-nelzya-uhodit-v-storonu-zvezd-i-zhdat-polozhitelnogo-rezultata.html
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Федор Канарейкин
0
Читайте также
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России
В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ
«Пари НН» может остаться без Дзюбы и Черчесова, а «Урал» — без Гончаренко. Что произошло после первых стыковых матчей за право остаться в РПЛ
Reuters сообщило о бойкоте США заседания ГА ООН в память о президенте Ирана Раиси
В квартире в центре Москвы нашли труп женщины без глазных яблок и уха
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Эдмонтон» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ
«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Далласом»
«Эдмонтон» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Макдэвид уверен, что «Эдмонтон» готов сравнять счет серии в матче с «Далласом»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Райнхарт забил самый быстрый гол в овертаймах плей-офф в истории «Флориды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Эдмонтон» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ