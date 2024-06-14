Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:25

Канарейкин: «Гусев, видимо, хочет еще раз зайти в НХЛ и доказать самому себе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Динамо» Никиты Гусева в НХЛ.

«Гусев, видимо, хочет еще раз зайти в НХЛ и доказать самому себе. Он ждет такой возможности. Не думаю, что будут предложения от лидеров. В таких командах на ведущих ролях играют звезды. Гусев, конечно, мастеровитый игрок, классный, но не думаю, что он будет интересен для топ-клубов», — цитирует Metaratings.ru Канарейкина.

Гусев играл в НХЛ с 2019 по 2021 год за «Нью-Джерси» и «Флориду». На счету российского нападающего 97 матчей в лиге и 54 (17+37) очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-gusev-klassnyi-igrok-no-ne-dumayu-chto-on-interesen-top-klubam-nkhl-372557/
Никита Гусев
Хоккей
НХЛ
Федор Канарейкин
1
0
Читайте также
Аленичев рассказал, какой финал ожидает увидеть на Евро-2024
Грузия и Португалия сыграют в группе F Евро-2024 с Турцией и Чехией
В Воронежской области после атаки беспилотников были повреждены резервуары НПЗ
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бобровский сделал эффектный сейв в конце третьего матча серии с «Эдмонтоном»

Тарасенко стал рекордсменом «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли среди действующих игроков