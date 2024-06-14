Канарейкин: «Гусев, видимо, хочет еще раз зайти в НХЛ и доказать самому себе»

Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Динамо» Никиты Гусева в НХЛ.

«Гусев, видимо, хочет еще раз зайти в НХЛ и доказать самому себе. Он ждет такой возможности. Не думаю, что будут предложения от лидеров. В таких командах на ведущих ролях играют звезды. Гусев, конечно, мастеровитый игрок, классный, но не думаю, что он будет интересен для топ-клубов», — цитирует Metaratings.ru Канарейкина.

Гусев играл в НХЛ с 2019 по 2021 год за «Нью-Джерси» и «Флориду». На счету российского нападающего 97 матчей в лиге и 54 (17+37) очка.