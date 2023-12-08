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Сегодня, 14:28

Канарейкин: «1500 очков в НХЛ — очень большое достижение для Овечкина»

Канарейкин прокомментировал достижение Овечкина, набравшего 1500 очков в НХЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал достижение российского нападающего «Вашингтон» Александра Овечкина, набравшего 1500 очков в НХЛ.

«1500 очков в НХЛ — очень большое достижение для Овечкина. О величии Александра и победах уже многое было сказано. Овечкин — невероятный хоккеист с выдающейся карьерой. Он остается на вершине НХЛ уже более двух десятков лет. Катки в честь людей просто так не открывают», — приводит слова Канарейкина RT.

Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игроков в истории НХЛ.

Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242771-kanareikin-nhl-dostizhenie-ovechkin
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Федор Канарейкин
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