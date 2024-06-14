Канарейкин: «У Бобровского нет конкурентов в борьбе за «Конн Смайт Трофи»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высоко оценил шансы голкипера «Флориды» Сергея Бобровского заполучить «Конн Смайт Трофи» по итогам сезона-2023/24 в НХЛ.

— У Бобровского больше всех шансов на то, чтобы взять «Конн Смайт»?

— Абсолютно. В этом году у него нет конкурентов на звание лучшего игрока. В этом сезоне хорошо выступали некоторые команды, но именно самое яркое индивидуальное выступление показал Бобровский, — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

«Конн Смайт Трофи» ежегодно вручается лучшему игроку Кубка Стэнли. После трех матчей финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» выигрывает у «Эдмонтона» со счетом 3-0.

Следующий матч противостояния состоится в ночь с 15 на 16 июня на домашней площадке «Ойлерз». Начало — в 03:00 по московскому времени.