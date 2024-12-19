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19 декабря, 22:43

Федоров поблагодарил «Детройт» за поздравление с днем рождения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Детройта» Сергей Федоров отреагировал на поздравление от команды с днем рождения.

13 декабря экс-хоккеисту исполнилось 55 лет. «Детройт» поздравил его в социальных сетях. Россиянин выступал за североамериканскую команду с 1990 по 2003 годы.

«Я продолжаю придерживаться мысли, что спорт вне политики. Хотя это и не совсем так. Я благодарю «Ред Уингз» за поздравления. Но если честно, я даже не знал об этом. Это правильно. Это нормальный мир, в котором мы хотим быть и будем. Всем мирного неба над головой», — цитирует Федорова РИА «Новости».

Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина. В марте 2024 года он покинул пост главного тренера.

Источник: РИА «Новости»
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Сергей Федоров
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