Федоров: «В соцсетях меня нет. И никогда не было»

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Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем отношении к соцсетям.
— В соцсетях вас, кажется, нет?
— И никогда не было.
— Почему?
— Мне это неинтересно.
— Вы же любите эксперименты.
— Люблю. Но соцсети — это не эксперимент. А глупость и пустая трата времени. Не понимаю, зачем что-то личное выкладывать на всеобщее обозрение?
— В «телегу» заглядываете?
— Куда?
— В телеграм.
— Нет. Ни на какие каналы не подписан.
— Вы что, новости из телевизора узнаете?
— Ну почему? Захожу на разные сайты. Спортивные и не только. Мне этого хватает.