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Сегодня, 09:35

Федоров: «В соцсетях меня нет. И никогда не было»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем отношении к соцсетям.

— В соцсетях вас, кажется, нет?

— И никогда не было.

— Почему?

— Мне это неинтересно.

— Вы же любите эксперименты.

— Люблю. Но соцсети — это не эксперимент. А глупость и пустая трата времени. Не понимаю, зачем что-то личное выкладывать на всеобщее обозрение?

— В «телегу» заглядываете?

— Куда?

— В телеграм.

— Нет. Ни на какие каналы не подписан.

— Вы что, новости из телевизора узнаете?

— Ну почему? Захожу на разные сайты. Спортивные и не только. Мне этого хватает.

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НХЛ
Сергей Федоров
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