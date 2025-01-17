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Сегодня, 08:50

Федоров: «Сегодня в НХЛ зарабатывал бы минимум 10 миллионов долларов. Федоровых-то больше нет»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», предположил, каким сегодня мог бы быть его контракт в НХЛ.

— Александр Кожевников нам как-то сказал, что в сегодняшнем хоккее зарабатывал бы не меньше 3 миллионов долларов в год. А на какой контракт в НХЛ мог бы сейчас рассчитывать праймовый Федоров?

— Десятка минимум. Федоровых-то больше нет. Имею в виду все игровые аспекты. Три зоны, игра без шайбы, скорость, индивидуальные действия... Возьмем, к примеру, Макдэвида. Хороший форвард?

— Очень.

— Да, во всем, кроме игры в обороне.

— В остальном не слабее вас?

— Сложно сравнивать. Да и надо ли? Я о другом. Сегодня Макдэвид — один из сильнейших игроков лиги, скоро по новому контракту начнет зарабатывать миллионов 14-15 в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11.

— Вы понимали, что были уникальным хоккеистом?

— О таких вещах никогда не задумывался. Просто игра доставляла большое удовольствие, в том числе от того, что на льду у меня серьезных затыков не возникало. Все игровые ситуации были решаемы. И в атаке, и в обороне.

Сергей Федоров. Сергей Федоров: «Макдэвид будет зарабатывать 14-15 миллионов. Я поскромнее. Получал бы 10-11»

НХЛ
Сергей Федоров
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