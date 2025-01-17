Федоров рассказал, за сколько купил хоккейную арену в Мичигане

Сегодня, 09:05
Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что вместе с младшим братом стал владельцем хоккейной арены в США.
— Мама так и живет в Мичигане?
— Да.
— В городке Энн-Арбор?
— Нет, там могила отца. А мама — в Бэй-Харборе.
— Сколько ей?
— 76. Бодренькая. Машину вообще водит, как Шумахер!
— Интересно какую?
— Audi Q5. Федин дом неподалеку, в 20 минутах езды. У него семья, двое сыновей.
— Бизнес тот же — медицина и недвижимость?
— Нет. Там не все получилось, поэтому семь лет назад он забрал оттуда деньги и мы купили в Мичигане хоккейную арену. Открыли академию братьев Федоровых, летом проводим тренировочные лагеря.
— Большая арена?
— Размер стандартный, трибунка на двести человек. Лед забит арендаторами под завязку. Детишки занимаются, любители шайбу гоняют, массовое катание...
— Сколько стоит арена?
— Около 2 миллионов долларов. Поскольку обветшала, нам дали скидку в районе миллиона. Но пришлось вложиться в ремонт, закупить новое оборудование, компрессоры, поменять отопительную и охлаждающую системы. Расходы приличные!
— Хоть отбили?
— Да. У нас весь город катается!