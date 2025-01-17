Федоров рассказал, за сколько купил хоккейную арену в Мичигане

Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что вместе с младшим братом стал владельцем хоккейной арены в США.

— Мама так и живет в Мичигане?

— Да.

— В городке Энн-Арбор?

— Нет, там могила отца. А мама — в Бэй-Харборе.

— Сколько ей?

— 76. Бодренькая. Машину вообще водит, как Шумахер!

— Интересно какую?

— Audi Q5. Федин дом неподалеку, в 20 минутах езды. У него семья, двое сыновей.

— Бизнес тот же — медицина и недвижимость?

— Нет. Там не все получилось, поэтому семь лет назад он забрал оттуда деньги и мы купили в Мичигане хоккейную арену. Открыли академию братьев Федоровых, летом проводим тренировочные лагеря.

— Большая арена?

— Размер стандартный, трибунка на двести человек. Лед забит арендаторами под завязку. Детишки занимаются, любители шайбу гоняют, массовое катание...

— Сколько стоит арена?

— Около 2 миллионов долларов. Поскольку обветшала, нам дали скидку в районе миллиона. Но пришлось вложиться в ремонт, закупить новое оборудование, компрессоры, поменять отопительную и охлаждающую системы. Расходы приличные!

— Хоть отбили?

— Да. У нас весь город катается!