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Сегодня, 07:45

Федотов перепутал ворота перед началом овертайма в дебютном матче в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, дебютировавший в НХЛ, перед началом овертайма перепутал ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Федотов остался в воротах перед стартом овертайме, как это делают в КХЛ, но в НХЛ команды меняются воротами. Россиянину сказал про ошибку голкипер соперников Семен Варламов, после чего Федотов направился на другой конец площадки.

Федотов вышел во втором периоде матча с «Айлендерс» и отразил 19 бросков из 21.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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