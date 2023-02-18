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Сегодня, 03:31

Федотов — о безголевой серии Свечникова: «Как таковой проблемы нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов высказался о безголевой серии российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Он не забивал уже 18 матчей подряд.

««Каролина» — вторая на Востоке, совершенно уверенно возглавляет свой дивизион. Если рассматривать именно перспективы «Каролины», то никаких проблем не то, что нет, это команда, я это уже говорил перед началом сезона и то, что я вижу, лишь подтверждает мои предположения, что «Каролина» — один из основных претендентов на Кубок Стэнли.

Многие говорят, что система которая есть в «Каролине», возможно, не позволяет атакующим, созидательным игрокам реализовывать свой потенциал. Напомню, что Андрей Свечников начинал регулярный чемпионат по очень хорошему графику. И если бы этот график сохранил, то возможно, он бы сейчас боролся там с лучшими снайперами, бомбардирами на данный момент. Но вот случилось эта такая засуха голевая. В 2023 году на самом деле Свечников — второй по набранным очкам после Себастьяна Ахо и его используют в очень многих ситуациях.

Как таковой проблемы нет, и просто пауза в восемнадцать матчей без голов — это лишний повод еще раз напомнить о том, что один из самых талантливых молодых российских нападающих, который уже является яркой звездой Национальной хоккейной лиги, испытывает с забиванием голов небольшие проблемы. Его голы этой «Каролине» нужны будут в плей-офф. Поэтому что еще скажу: амбиции огромные и «Харрикейнс», безусловно, будут претендовать на Кубок Стэнли», — цитирует Metaratings.ru Федотова.

В этом сезоне Свечников набрал 46 (19+27) очков в 54-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-skaut-sbornoi-rossii-fedotov-ya-ne-vizhu-problemy-v-bezgolevoi-serii-svechnikova-228770/
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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