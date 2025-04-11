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11 апреля, 18:14

Фетисов — о Демидове: «Верю в него! Если будет играть на максимум, любовь Монреаля ему обеспечена»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» переход нападающего Ивана Демидова в «Монреаль».

«Верю в Демидова, пусть играет! Монреаль — непростой город. Либо тебя полюбят всей душой, либо будут ненавидеть. Молодому парню нужно каждый отрезок играть на 100 процентов. Если так и будет, то любовь обеспечена. А как будет играть, зависит от него. 19 лет? Мы в этом возрасте в сборной играли, забивали и становились лучшими. Какой он молодой? Для таланта возраст значения не имеет», — сказал Фетисов «СЭ».

8 апреля об уходе 19-летнего форварда в клуб НХЛ объявил СКА.

В сезоне-2024/25 Демидов набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах. СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» (2-4 в серии).

Иван Демидов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
Вячеслав Фетисов
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