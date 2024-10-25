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Сегодня, 19:14

Фетисов — об игре Мичкова: «Надеюсь, он возьмет «Колдер Трофи» по итогам сезона

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» оценил игру форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова в дебютном сезоне.

«Мичков — молодец, хорошо себя проявляет. Надеюсь, он возьмет награду «Новичок года» («Колдер Трофи» — Прим. «СЭ»). Какой у него потолок игры на мой взгляд? Судя по тому, какие разговоры ходят о нем, это будет игрок высокого класса. Нужна работоспособность и удача», — сказал Фетисов «СЭ».

Мичков стал пятым игроком в истории «Филадельфии», набравшим 14 (7+7) очков в стартовых матчах. Он повторил достижение Питера Зезеля, Рича Саттера, Эрика Линдроса и Джеймса ван Римсдайка.

Дарик Агаларов

Матвей Мичков
ХК Филадельфия Флайерз
Вячеслав Фетисов

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