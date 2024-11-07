Фетисов надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на то, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забивает в пятом матче подряд.

В ночь на 7 ноября 39-летний россиянин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2).

«Я говорил Александру, что второго всегда жалеют, а первым стать — это великое дело. Он молодец. Готовился к сезону. Был не совсем удачный старт, но судя по всему, поверил, что начнет забивать и теперь мы радуемся каждому голу. Я надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне», — цитирует Фетисова «РБ Спорт».

Овечкин с 861 голом занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У лидера Уэйна Гретцки — 894 шайбы за карьеру.