Фетисов назвал большим достижением преодоление Овечкиным отметки в 1500 очков в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что преодоление российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным отметки в 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ является большим достижением для всего мирового спорта.

«Большое достижения для мирового спорта в целом. Хочется пожелать Саше, чтобы он побил главный рекорд Уэйна Гретцки по голам. Не все идет так, как хотелось бы, понятно, что психологическое давление со всех сторон, но я уверен, что он добьется этого. 1500 очков уже набирали, это не только он, конечно, это большое достижение. Молодец, поздравляю его, красавчик. Но если он побьет рекорд Гретцки по голам, то это будет самое крутое достижение в мировом спорте, не только в хоккее», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игроков в истории НХЛ.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.

Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!