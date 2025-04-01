Фетисов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Лучшим подарком для него будет поддержка болельщиков»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал «СЭ», какой подарок могут подарить болельщики нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину за преодоление рекорда Уэйна Гретцки.

«Лучшим подарком будет поддержка болельщиков. Думаю, что это самый главный подарок — эти переживания фанатов, и я тоже в их числе. Овечкин оценит это», — сказал Фетисов «СЭ».

В этом сезоне Овечкин отметился 37 голами в 57 матчах за «Вашингтон». Всего за карьеру россиянин забил 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) россиянину нужно забросить четыре шайбы. Для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, Овечкину осталось забить пять голов.

(Александр Абустин)

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