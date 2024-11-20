Фетисов не видит сложностей в травме Овечкина: «Его ничто не должно выбить из колеи»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, как травма нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина повлияет на результативность хоккеиста.

«Обидно, тем более что начал забивать подряд. Но он человек опытный в этом смысле, и его ничто не должно выбить из колеи. Хоккей — травмоопасный вид спорта. Надеюсь, что за это время он немного вздохнет. Не думаю, что это как-то скажется, если там действительно несерьезная травма. Не вижу никаких сложностей», — сказал Фетисов «СЭ».

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», нападающий получил травму голени, он вернется в ближайшие недели. В среду россиянин пройдет дополнительное обследование с врачами команды в Вашингтоне.

На счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 матчах лиги. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

(Александр Абустин)